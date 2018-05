Giro d’Italia: Elia Viviani vince la tappa di Tel Aviv, Dumoulin perde la rosa

Elia Viviani vince la seconda tappa del 101° Giro d’Italia, da Haifa a Tel Aviv. Il velocista italiano ha confermato in pieno i pronostici della vigilia.

È la seconda vittoria per Viviani al Giro d’Italia. L’altra 3 anni fa al traguardo di Genova.

Dopo l’arrivo Elia ha salutato la fidanzata Elisa, anche lei ciclista. Si ritroveranno quando il Giro risalirà verso il Nord.

Viviani conquista anche la maglia a punti ciclamino.

Dennis in maglia rosa

Perde, invece, la maglia rosa per un secondo Tom Dumoulin. Il simbolo del primato passa all’australiano Rohan Dennis (nella foto qui sopra), ieri secondo all’arrivo, per la vittoria in un traguardo volante.

Dumoulin partito in rosa

Tom Dumoulin, il vincitore a sorpresa dell’anno scorso, parte con la maglia rosa conquistata ieri. Si va da Haifa a Tel Aviv: 167 chilometri lungo la costa mediterranea senza particolari asperità (un solo Gpm di quarta categoria, a Zikron Ya’aqov, km 91) e attraverso un tratto di autostrada che conduce in città. Il percorso sembra fatto apposta per gli sprinter con una gran volata all’arrivo. Tra i favoriti l’italiano Viviano.

La prima tappa a cronometro

L’olandese Tom Domoulin ritrova il Giro d’Italia come l’aveva lasciato: dalla maglia rosa. L’olandese, che è anche campione del mondo, guadagna 37 secondi rispetto a uno dei suoi più temibili avversari Froome, che era caduto in mattinata prima di partire, e ben 50 su Fabio Aru, un altro dei pretendenti alla vittoria finale.

Buona, invece, la prestazione di un altro italiano: Domenico Pozzovivo a 27 secondi dal vincitore di giornata. Pozzovivo fa parte della Barhain Merida, la squadra di Vincenzo Nibali, che quest’anno – però – non è al Giro.

Ecco la classifica pubblicata dal sito della Gazzetta dello Sport. L’arrivo di tappa, solo per oggi, corrisponde alla classifica generale.

Sulle strade di Gerusalemme, nel ricordo di Gino Bartali

Tutto pronto per il 101 ° Giro d’Italia. Parte oggi da Gerusalemme, per la prima volta al di fuori dei confini europei, e arriverà il 27 maggio a Roma.

Sarà Fabio Sabatini, della Quick-Step Floors, il primo corridore a prendere il via, alle 13.50, ora italiana, nella prima tappa del Giro d’Italia 2018, la cronometro individuale di 9,7 km tutta all’interno di Gerusalemme, da dove partirà, quest’anno, il Giro 101. La crono individuale, che assegnerà la prima maglia rosa, sarà corsa nel ricordo di Gino Bartali, “Giusto tra le Nazioni” dal 2013 per il suo impegno in favore degli ebrei durante l’occupazione nazista in Italia (riuscì a metterne in salvo centinaia).

Froome, Dumoulin e Aru tra i favoriti

Il grande favorito del Giro, il britannico Chris Froome, partirà alle 16.41, esattamente 9 minuti dopo Fabio Aru (nella foto qui sopra). L’ultimo a prendere il via, invece, sarà il vincitore del Giro del 2017, l’olandese Tom Dumoulin, alle 16.45.

