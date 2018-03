Zingaretti ha vinto nel Lazio, la Lombardi: “Torno a fare la mamma”

Ormai parlano le schede scrutinate. Nicola Zingaretti, per la prima volta nella storia della Regione, viene riconfermato governatore del Lazio.

Quando sono state scrutinate 3.298 sezioni su 5.285 il fratello del “commissario Montalbano” è avanti con il 34% su Parisi del centro-destra, che si ferma al 30%. La cinquestelle Roberta Lombardi si attesta intorno al 27%, Sergio Pirozzi, sindaco di Amatrice, la cittò sfregiata dal terremoto, è intorno al 4,5%

Sconfortata Roberta Lombardi (nella foto sotto), che si ritiene penalizzata dalle scelte dei 5 Stelle a Roma e nella regione: “Torno a fare la mamma”.

Due grandi regioni al centro della contesa

Corsa ancora aperta, per quanto riguarda gli scrutinii, per due grandi Regioni come Lazio e Lombardia: Nicola Zingaretti è avanti nel Lazio, Attilio Fontana in testa in Lombardia. Questo è previsto, secondo i primi dati dei primi exit poll.

Per le regionali si vota in un unico turno, chi prende più voti ha vinto. Ma lo scrutinio “vero” delle schede inizierà soltanto alle 14, in entrambe le regioni.

Alle 16,20 SkyTg24 ha lanciato la notizia che Attilio Fontana, in base ai dati del suo desk, ha vinto in Lombardia.

I due primi exit poll

Secondo il primo exit poll del Consorzio Opinio Italia per la Rai, per la presidenza del Lazio Nicola Zingaretti (centro-sinistra, a sinistra nella foto) è in testa con il 30-34%, mentre Stefano Parisi (centro-destra) è al 26-30%%. Roberta Lombardi (M5s) è al 25-29% e Sergio Pirozzi (lista civica) è al 2-4%.

Invece secondo il primo exit poll del Consorzio Opinio Italia per la Rai, alle regionali per la presidenza della Lombardia è in vantaggio Attilio Fontana (centro-destra) al 38-42%; Giorgio Gori (centro-sinistra) è al 31-35%%. Dario Violi (M5s) è al 17-21%% e Onorio Rosati (Leu) al 2-4 %.

Le prime proiezioni

A differeza degli exit poll, la prima proiezione per il Lazio, vede la Lombardi dei 5Stelle al secondo posto. Terzo Stefano Parisi.

Il risultato della terza proiezione nel Lazio

Arriva poco prima delle 17 anche la terza proiezione del Consorzio Opinio Italia per la Rai relativa al Lazio, Nicola Zingaretti (centro-sinistra) ha il 33,2%, Roberta Lombardi (M5s) è al 29,5%, Stefano Parisi (centro-destra) al 29% e Sergio Pirozzi (lista civica) al 4.3%.

La quarta proiezione inverte secondo e terzo posto

Zingaretti sempre in testa nella quarta proiezione, ma mutano la seconda e terza posizione. Ora i dati dicono che Nicola Zingaretti (centro-sinistra) avrebbe il 33,5%, Stefano Parisi (centro-destra) il 29.6%, Roberta Lombardi (M5s) è al 29% e Sergio Pirozzi (lista civica) al 4%.

Alla quinta proiezione aumenta il vantaggio di Zingaretti

Aumenta il vantaggio di Nicola Zingaretti, alla quinta proiezione che copre il 40% del campione con un margine di errore del 2,60%.

La quinta proiezione Rai tracciata dal Consorzio Opinio Italia per le Regionali attribuisce infatti a Zingaretti, candidato con il centro-sinistra, il 34% (era 33,59 nella alla quarta); a Parisi, centro-destra, il 29,9 (era 29,6); a Roberta Lombardi (nella foto qui sopra), M5s, il 27,9 (era 29); a Pirozzi il 4,3 (era 4,0).

La sesta proiezione conferma il vantaggio

Secondo la sesta proiezione del Consorzio Opinio Italia per la Rai, alle regionali per la presidenza del Lazio Nicola Zingaretti (centro-sinistra) ha il 34%, Stefano Parisi (centro-destra) è al 30,6%, Roberta Lombardi (M5s) al 27,1% e Sergio Pirozzi (lista civica) al 4,5%.

Dopo la sesta proiezione il desk di SkyTg24 ha lanciato la notizia che Zingaretti ha vinto le regionali nel Lazio. Bisognerà orqa vedere che maggioranza avrà il governatore, xche comunque è il primo ad essere riconfermato nella storia della Regione Lazio.