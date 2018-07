Meteo: allerta temporali a Milano, sole e caldo nel resto d’Italia

L’estate si spessa in due tra Nord e Sud d’Italia. Oggi, 4 luglio, temporali sparsi sulle Alpi, occasionali, ma piuttosto isolati anche sulla Pianura padana. Nubi sul resto del Nord Italia.

Allerta meteo a Milano per il passaggio di una perturbazione che prevede anche temporali. Il centro meteo della Lombardia ha emanato un’allerta in codice giallo, con rischio moderato. Il Comune ha disposto l’attivazione del Coc, il Centro Operativo Comunale, al centro di via Drago per graduare l’attivazione del piano di emergenza.

Avviato il monitoraggio dei livelli idrometrici dei fiumi Seveso e Lambro e del radar a cura della Protezione Civile del Comune di Milano. Allertate anche le squadre della Protezione Civile, della Polizia Locale e di MM.

Al Centro e al Sud beltempo

Al Centro tempo prevalentemente soleggiato, con qualche temporanea nuvolosità passeggera su Toscana e Marche.

AL Sud Bel tempo ovunque. Qualche nuvola di poco conto su Puglia e Sardegna centrale. Venti: deboli da sud Mari: calmi. Leggermente mosso il mar di Sardegna Temperature: stazionarie.

Un week end caldissimo: le notizie del 30 giungo

Sarà un weekend di caldo e afa, a tratti insopportabile come l’anno scorso. Ma la durata – per fortuna – sarà più breve.

Arriva Caronte, l’anticiclone africano che porterà masse d’aria calda e umida dal deserto del Sahara fin verso la Valpadana.

Il team del sito www.iLMeteo.it fa sapere che la prima conseguenza sarà una deciso aumento delle temperature che già oggi, sabato 30 giugno, saliranno sopra i 30°C in molte città, come ad esempio a Firenze e Bologna (33°C), Milano e Trieste (32°C) e Roma (31°C), ma fino a 38°C sulle zone interne di Sicilia, Sardegna e tra materano e tarantino.

In attenuazione fin da lunedì

Secondo le ultime previsioni, l’onda di caldo dovrebbe attenuarsi già da lunedì, almeno al Nord, mentre al Sud potrebbe prolungarsi anche nei giorni successivi. “Oltre al caldo si farà sentire anche l’afa, favorita dall’aumento dell’umidità”, annuncia Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito www.iLMeteo.it, che comunica che “martedì una violenta perturbazione temporalesca potrebbe colpire il Nord Italia, portando grandinate e trombe d’aria sulla Pianura padana”.

Le notizie del 28 giugno

Anche quest’anno Caronte torna a visitare l’Italia, ma per molto meno tempo dell’annoi scorso. Nel weekend di sabato 30 giugno e domenica 1 luglio, l’alta pressione africana conquisterà il nostro Paese, portando due giornate soleggiate e molto calde, fanno sapere gli esperti del sito ‘iLMeteo.it’.

Giovedì 28 giugno

Al Nord: a tratti instabile su Piemonte e Liguria, specie nel pomeriggio, più soleggiato altrove salvo locali piovaschi diurni sulle Alpi orientali. Al Centro: stabile e generalmente soleggiato salvo locali addensamenti, per lo più innocui sull’Adriatico.

Al Sud: un po’ di variabilità sulla Puglia con isolati fenomeni, buono altrove con isolata instabilità diurna sui monti.

Venti: deboli variabili. Mari: da mossi a molto mossi. Temperature: stazionarie.

Sabato oltre i 30 gradi

Invece le temperature saliranno vertiginosamente oltre i 30°C nella giornata di sabato, oltre i 33°C domenica come Bologna (36°C), Firenze (35°C), Roma (33°C) ma anche Milano, Padova e Taranto; fino a 40°C invece si potranno toccare nelle zone interne di Sicilia e Sardegna”.

Da martedì 3 luglio temporali al Nord

“L’ondata di caldo africano non durerà molto al Nord – sottolineano gli esperti – infatti da martedì 3 luglio i primi temporali potranno bagnare le Alpi, le Prealpi e localmente il Nordest mentre mercoledì 4 invaderanno quasi tutto il Nord. Centro-Sud protetto dall’alta pressione ancora per qualche giorno, poi nel weekend del 7-8 luglio ci sarà il colpo di grazia”.