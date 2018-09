Simon&TheStars della settimana: Leone vai diretta al cuore, Capricorno i dubbi si sciolgono

Settembre è iniziato e i sentimenti rimangono il terreno su cui si registrano le principali novità. Scoprite quindi sono nell’estratto dell’oroscopo settimanale che va dal 3 al 9 settembre di Simon & The Stars che si può approfondire in versione completa sul sito dell’astroblogger. Ma soprattutto, in libreria, con L’Oroscopo 2018 (Mondadori editore, 330 pagine, 13,90 euro) ci sono le novità di tutto l’anno.

Ariete

Questi primi giorni di settembre risentono ancora degli influssi “capricciosi” di Venere e Marte. Consideriamola una “verifica” del cuore prima di affrontare con entusiasmo l’arrivo di un autunno più favorevole. Piccolo consiglio: non pensare che il tuo mondo sia in conflitto con la sfera sentimentale, può esserci spazio per portare avanti entrambi. Anzi, si completano a vicenda. E se in questo periodo pensi più alle “tue cose”, non è un’eresia. L’importante è che l’altro capisca il momento che stai attraversando. Le conoscenze recenti possono trasformarsi in nuovi amori. Devi però esporti di più, non essere diffidente. Emozioni a distanza, seppur promettenti, attendono la verifica del primo incontro.

Toro

L’amore ha ritrovato una bella prospettiva. Soprattutto nelle coppie più solide, si è tornato a parlare di progetti. Indubbiamente da novembre si aprirà un cielo più favorevole, ma nulla vieta di prendere già carta e penna e stilare la lista dei propri desideri. Qualcuno potrebbe pensare che “non è (mai) il momento giusto”, ma anche l’amore esige qualche piccolo azzardo: fossi in te, non ci penserei troppo. Anche i single che non trovano mai il “momento giusto” devono lasciarsi andare. Bisogna vincere alcune diffidenze che si trascinano dal passato. La giornata di venerdì 7 va gestita con cautela, soprattutto per alcuni contrattempi in famiglia o per una spesa imprevista da sostenere.

Gemelli

Questa prima settimana del mese segue la scia positiva di agosto, con Venere ancora in aspetto “romantico”. Avevi proprio bisogno di questo momento di relax, di vivere i sentimenti in maniera più leggera. Che poi, “leggera” manco più di tanto. Ci sono conoscenze esplose durante questa primavera-estate che ora hanno bisogno di entrare nei confini di una splendida e più definita relazione. Avverti sempre più forte il desiderio di dare radici profonde all’amore, e per questo non ti sottrai dal chiedere, dal lanciarti in progetti e iniziative di coppia volte al consolidamento. Qualcosa di speciale potrebbe accadere attorno a martedì 4, quando la Luna è nel segno. Anche per i single incalliti, in vista un incontro da batticuore.

Cancro

Per molti questa è stata un’estate di pieno movimento. Ancora per questa settimana, le dissonanze di Marte e Venere possono creare qualche piccolo momento di disagio, ma ancora per poco perché questo cielo sta cambiando completamente scenario. E in positivo. Tutte le storie nate sotto il solleone a questo punto possono rafforzarsi e cercare definizione maggiore: se ne potrebbe parlare soprattutto intorno a giovedì 6, giornata-confronto che porta a importanti chiarimenti. Questo vale anche per chi ha vissuto una piccola crisi: le carte per superare malintesi e discussioni ci sono, astrologicamente parlando dal 9 Venere torna favorevole. Poi, sta a te decidere da quale parte far propendere il cuore.

Leone

L’estate ha portato diverse novità nella vita delle coppie che si amano. C’è ancora molta strada da fare, e i prossimi giorni metteranno un po’ alla prova certe dinamiche nelle coppie più recenti. Intanto però puoi pensare a questa come a una settimana in cui chiarirti le idee sui tuoi sentimenti verso un nuovo amore, in cui chiedere delle conferme se ancora non sai da che parte sta il suo cuore. Un consiglio: cerca di essere diretto, di andare al cuore di certe questioni. Anche perché (soprattutto intorno al fine settimana) alcune tue parole o atteggiamenti potrebbero essere fraintesi. Lo stesso vale se hai allontanato una persona dalla tua vita: risentirla, inviarle un sms può far nutrire delle speranze. Sei però convinta di quello che stai facendo?

Vergine

I sentimenti vivono un buon momento. L’estate potrebbe aver portato una ventata di freschezza nella vita di molti single. Se non una nuova storia, sicuramente il desiderio di riaprirsi all’amore e fare spazio ad una persona con cui condividere un cammino di vita. Partirei però dai single più incalliti, quelli che nei mesi (o anni) precedenti hanno vissuto una separazione e si sono trincerati dietro un «non credo più nell’amore». O quelli che “ma tanto sono tutti uguali”. È arrivato il momento di far crollare certe dogmi, di sciogliere un pensiero “rigido” che non fa altro che bloccare il flusso degli eventi e del cuore.

Bilancia

Venere è ancora vicina al tuo segno per tutta la settimana. È vero, la felicità è un battito di ali. Ma, ora più che mai, devi essere capace di scorgere nelle piccole cose, dal sole sulla pelle a quel microcosmo che ricreano i nuovi incontri, quegli attimi di felicità che negli ultimi mesi ti sei perso. Questo per dire, specie ai single, che ci sono persone che vanno, e persone che vengono e rimangono. Ognuna per dirti “ciao” o per raccontarti la sua vita. Se vivi senza ansie da prestazione sono convinto che l’amore presto busserà alla tua porta. Domenica 9 Venere lascerà il segno, ma è un arrivederci, perché il suo movimento retrogrado la riporterà da te a novembre.

Scorpione

Domenica 9 è una giornata da segnare sul calendario: Venere entra nel segno, pronta ad inaugurare una nuova stagione del cuore! Ma le buone notizie non finiscono qui: la sua visita avrà la durata di ben 5 mesi. Sì, hai capito bene… hai tempo fino a gennaio 2019 per ravvivare i contorni dell’amore come vuoi tu. Il primo pensiero va ovviamente ai single, che a questo punto devono farmi una promessa: mollare ogni tipo di resistenza per riappropriarsi di una dimensione, quella dei sentimenti, che per troppo tempo è rimasta “inattiva”. Questa non è una settimana sfavillante per i nuovi incontri (anche se mercoledì 5 porta con sé un po’ di romanticismo), ma già dalla prossima ti voglio in piena attività, alla ricerca dell’amore perduto.

Sagittario

Amichevole, ottimista, open minded: questa è la Venere che ti accompagna ancora per questa settimana. La giornata di sabato 8 è senz’altro la più intrigante, poi probabilmente bisognerà aspettare la fine del mese per tornare attivi negli incontri. Sia chiaro, nessuna nube in vista. Solo che dal 9 Venere inizia un transito più “raccolto”. Meno chance di incontro per i single, probabilmente anche per un incremento degli impegni di lavoro. Ma sicuramente più chance per capire da che parte sta il cuore, se hai per le mani una conoscenza recente. Sono molti i nati del segno che tra tira e molla (talvolta anche mentali) stanno cercando di capire se la persona accanto è quella giusta.

Capricorno

Sai come muoverti in ambito sentimentale? Questa è l’ultima settimana con Venere in quadratura, che ad agosto potrebbe aver creato un clima di nervosismo e polemiche con il partner. Non sempre si è trattato di problemi nei sentimenti. Anche i sigle potrebbero aver trascorso un’estate “altalenante”, per certi versi di grande passione ma anche di incontri che non hanno convinto al primo colpo. Da domenica 9 finalmente Venere torna amica e scioglie dubbi e tensioni dell’ultimo periodo. Fai però ancora attenzione ai giorni di metà settimana (specie da martedì 4 a giovedì 6), perché potrebbero nascere discussioni per futili motivi.

Acquario

Ultimi giorni con Venere a favore! Ultima chiamata per i single più ostinati: in queste giornate di fine estate, si possono ancora vivere emozioni speciali… sempre, ovviamente, che il tuo cuore lo desideri. Nonostante l’inizio settimana sia più concentrato sul lavoro, non dire “no” (ad esempio) ad un appuntamento mondano o ad un invito che permette di fare nuove conoscenze. Ciò che si evince chiaramente da questo cielo è che nel tuo cuore domina la “passione”. Ossia, che molte storie di questo periodo (o nate nelle scorse settimane) convincono di più a letto che fuori. E di questi tempi, non è poco! Ma, scherzi a parte, diciamo che con questo cielo è meglio procedere con un pizzico di realismo nella costruzione di un rapporto.

Pesci

I Pesci innamorati sono innamorati. Concetto semplice, ma che non fa altro che rafforzare un buon “trend del cuore” che molte coppie stanno vivendo ormai da svariati mesi a questa parte. Perché dico questo? Perché molti Pesci innamorati in questo periodo decidono di sposarsi, di andare a convivere, o di fidanzarsi dopo una lunga conoscenza. È vero che questo è un cielo di opposizioni sottolineate in particolare dal passaggio del Sole e Mercurio in Vergine. Ma è anche vero che dal 9 Venere (l’astro dell’amore) diventa estro che incentiva i progetti di crescita a due. Confronti, tanti confronti a settembre: se ne parla e si decide. Facendo le cose in grande.