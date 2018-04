Omicidio-suicidio nel vicentino: ex militare Usa accoltella la moglie e si uccide

I cadaveri di una coppia di coniugi sono stati ritrovati in un’abitazione di Pozzoleone, nel Vicentino. Secondo i carabinieri l’uomo, 48 anni, ha ucciso la moglie, di 44, e poi si è tolto la vita con una coltellata alla gola.

La donna si chiamava Leila Gakhirovan Kinser e aveva 40 anni, il marito Joel Bradley Kinser, 44 anni, era originario di Boston.

Leila, di origine russe, era naturalizzata dagli Usa. È stata trovata distesa a letto. Si presume che la morte sia avvenuta per strangolamento ad opera del marito, probabilmente il giorno di Pasqua mentre il suicidio dell’uomo, che si è tagliato la gola in bagno, potrebbe essere avvenuto in un secondo momento, dopo alcuni tentativi andati a vuoto, come proverebbero i vari tagli non mortali riscontrati sul cadavere.

Ex militari della base di Vicenza

I due erano ex soldati della base statunitense di Vicenza. A fare la scoperta è stato il prete del comando Usa, insospettito dalla mancata risposta alle sue telefonate.