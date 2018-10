Piogge e temporali al Sud, tromba d’aria nel livornese

Maltempo ovunque in questo inizio di settimana. La perturbazione di origine nord-europea che ha raggiunto l’Italia continuerà ad interessare nelle prossime ore il Centro-Nord, ma porterà anche piogge e temporali sulle regioni meridionali. Sulla base delle previsioni disponibili il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso una allerta meteo che prevede recipitazioni diffuse, che localmente potrebbero essere anche molto intense e accompagnate da grandinate, fulmini e forti raffiche di vento sulla Campania e, in estensione su Basilicata, Calabria, Sicilia e Puglia. Il Dipartimento ha anche valutato, per la giornata di martedì un’allerta arancione per rischio idrogeologico in gran parte della Basilicata.

Tromba d’aria nel livornese

Tra i colpi del maltempo bisogna segnalare anche che un’enorme tromba marina si è formata al largo del litorale del livornese, tra Vada e Marina di Cecina (Livorno), nella tarda mattinata, ma una volta giunta a terra, come spiegano i vigili del fuoco, si è in pratica subito dissolta non provocando danni.

Unico intervento dei vigili del fuoco per il maltempo, nel Livornese, a Castiglioncello (Livorno) per una forte raffica di vento che ha danneggiato il tetto di un immobile spostando qualche tegola.