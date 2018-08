Diletta Leotta si allena per Dazn, la piattaforma del calcio, inizia da Lazio-Napoli

Tutto pronto per la partenza di Dazn, la nuova tv via Internet, che ha conquistato il diritto a trasmettere per ciascuna giornata tre partite di serie A. In attesa di capire quali saranno le offerte della nuova piattaforma e anche gli intrecci con gli abbonamneti Sky, Diletta Leotta, nuova protagonista dlela rete si allena – al mare – per i suoi prossimi e graditi impegni. Il salto dalla serie B di Sky alla seria A di Danz, ne fanno un punto di riferimento indiscusso. Auguri.

Dazn farà il suo esordio con la partita di campionato Lazio-Napoli alle 20,30 del 18 agosto. Domenica 19 trasmetterà, invece, in esclusiva sempre alle 20,30 Sassuolo-Inter e Parma-Udinese.

La foto qui in basso è dalla pagina Instagram della conduttrice.

Le notizie del 4 luglio

Si pensava che Diletta Leotta avrebbe preso il posto di Ilaria D’Amico alla conduzione del programma di calcio della domenica di serie A, visto anche che Sky e la signora Buffon hanno deciso di molalrsi.

Invece è spuntata una notizia davvero sorprendente. La bella siciliana condurrà Il contadino cerca moglie, un format inglese che ha fatto successo in decine di paesi. Una diversificazione inattesa per i suoi fan. Ma forse Sky ha in serbo anche altro per Diletta.