Oggi caldo record: bollino rosso in 18 città

Non ci sarà ristoro nei prossimi giorni, quando l’anticiclone nord africano continuerà a stazionare su buona parte d’Italia facendo salite la colonnina di mercurio sopra i 30 gradi anche di notte. Non scompare, dunque, il bollino rosso per 18 città, previsto per oggi, giovedì 2 agosto. Sono Bolzano, Bologna, Brescia, Campobasso, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Milano, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino, Trieste, Venezia, Verona e Viterbo. Ma sempre sulle regioni centro-settentrionali si addensano anche correnti che arrivano da Nord provocando nel corso del pomeriggio-sera di temporali, localmente anche di moderata intensità.

Il meteo del 2 agosto

In merito al 2 agosto, specificano gli esperti di 3bmeteo.it, “qualche residuo fenomeno sarà possibile sin dal mattino tra Lombardia e Veneto mentre nel corso del pomeriggio i temporali prenderanno nuovamente vita lungo la dorsale appenninica e le Alpi, coinvolgendo localmente anche le interne tirreniche, l’alta Calabria tirrenica ed ancora la Val Padana, insistendo poi in serata all’estremo Nord-Ovest”.