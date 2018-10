Olimpiadi neve 2026: è Milano-Cortina la candidatura italiana

Finalmente si sono decisi. “Il Coni ha ufficializzato che la candidatura italiana per i giochi olimpici invernali 2026 sarà quella di Milano-Cortina”: lo ha annunciato durante la riunione della Giunta regionale il presidente leghista della Lombardia,Attilio Fontana.

“Il presidente del Coni, Giovanni Malagó, mi ha telefonato comunicandomi formalmente che il Coni ha presentato la candidatura di Milano-Cortina, quindi Lombardia e Veneto per l’Italia ai prossimi giochi olimpici del 2026”. “È una notizia che aspettavamo – ha aggiunto Fontana -, siamo molto contenti e inizieremo a lavorare alacremente perché diventi una candidatura approvata dal Cio”.

“Questa mattina ho parlato con il presidente del Coni Malagò, il quale mi ha annunciato ufficialmente la sua firma sull’atto di candidatura Milano-Cortina alle Olimpiadi della neve 2026”, ha detto anche il presidente del Veneto, Luca Zaia. “Siamo ovviamente felicissimi – ha aggiunto – di questa scelta. Ringrazio il governo, il Coni e tutti gli interlocutori che in questi mesi hanno lavorato per questa candidatura che onoreremo lavorando a testa bassa perché rimanga nella storia come un’Olimpiade memorabile. Avanti tutta!”.

Fuori Torino e il Piemonte

Silenzio dalla sindaca di Torino, Appendino, che praticamente si è fatta fuori dalla corsa, anche avendo in mano molte buone carte,