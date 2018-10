Riscaldamento al via dal 15 ottobre: il calendario completo zona per zona

Il freddo ha iniziato a farsi sentire e ormai si va verso periodi sempre più rigidi. Per questo sono ufficiali le date e i tempi per l’accensione del riscaldamento in base alle zone in cui la legge ha suddiviso il Paese. Con un punto in comune per tutte le aree: l’obbligo di non superare i 20 gradi nelle abitazioni con una tolleranza di 2 gradi (18-22 gradi). Questo vale sia per gli impianti centralizzati che per quelli autonomi.

Tutti i periodi

Ma quando si possono accendere i termosifoni per il riscaldamento 2019? Ecco sotto la tabella con i periodi.

L’elenco delle zona

Si parte dunque, per le zone più fredde, il 15 ottobre prossimo fino al 14 aprile 2019 e progressivamente si arriva al 1° dicembre per chi sta a Sud. Ma come fare a capire in quale area ci si trova? In base alle disposizione di legge, queste sono le zone: